Torna l’ex Girls Christopher Owens, disco nuovo a ottobre

Dopo un periodo assai tormentato (un incidente automobilistico, la perdita della casa, la morte del migliore amico e collega di band), Christopher Owens torna a pubblicare musica. Il disco della rinascita si intitola ‘I Wanna Run Barefoot Through Your Hair’ (immagine ardita ma a suo modo poetica) e uscirà il 18 ottobre prossimo per True Panther, la stessa etichetta che pubblicava i dischi della sua ex band, i Girls.

Dieci le canzoni in scaletta, scritte, suonate e prodotte dal musicista californiano con l’aiuto di Doug Bohem. Tra di esse ci sono le due sinora rese pubbliche, ‘I Think About Heaven’ del mese scorso e la nuova ‘No Good’.

“Un disco che parla di un viaggio, il ritorno al centro di me stesso”, lo descrive in una nota lo stesso Owens che, da un punto di vista assai credente, aggiunge: “Nella seconda metà della Bibbia, Gesù chiede: ‘Che gioverà a un uomo se guadagnerà il mondo intero e perderà la propria anima?’. Ultimamente, ho trovato interessante chiedermelo in un modo diverso. ‘Che cosa gioverà a un uomo se perderà il mondo intero e riacquisterà la propria anima?’. E credo che la risposta debba essere qualcosa come: ‘Il Paradiso’.”