Torna Michael Kiwanuka con ‘Small Changes’

A cinque anni di distanza dal fortunato ‘Kiwanuka’, Michael Kiwanuka torna a fare sentire canzoni inedite. Saranno contenute in ‘Small Changes’, il suo quarto LP in carriera, che uscirà il 15 novembre per Geffen.

I ‘piccoli cambiamenti’ del titolo non riguardano affatto il team produttivo, che è lo stesso degli ultimi suoi due LP, oltre al succitato cognomonimo del 2019, infatti, Danger Mouse e Inflo avevano lavorato anche a ‘Love & Hate’ del 2016.

Sono sinora già tre le tracce (delle undici che compongono la tracklist) rese di pubblico dominio dal cantautore londinese, anch’esse piuttosto in linea con il titolo: ‘Floating Parade’ di qualche settimana fa e le due parti di ‘Lowdown’, svelate ieri.