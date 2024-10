Torna Tamino con il suo terzo album

Dunque, ha lasciato le Fiandre per andare a vivere a New York, Tamino. Perlomeno, questo si apprende dalla nota stampa che introduce ‘Every Dawn’s A Mountain’, il terzo LP della sua ancor giovane carriera, che uscirà il 21 marzo 2025 via Djinn Records / Communion Music.

Nell’album saranno presenti dieci tracce, frutto di un cambio di prospettiva nella scrittura: “Non mi sono mai avvicinato alla musica in modo concettuale. Di solito, scrivere canzoni è più simile a scolpire una scultura che si rivela da sola, piuttosto che implementare attentamente un progetto preesistente. Tuttavia, dopo i recenti sviluppi della mia vita, ho sentito l’urgenza di costruire un altare metafisico per ciò che era andato perduto. Il risultato finale, anche se a volte eclettico, è il disco più armonioso che abbia mai fatto fino ad oggi, con tutte le 10 canzoni unite dallo stesso senso di onorare e di lasciar andare”, spiega il musicista originario di Anversa, che le ha registrate tra New Orleans, Bruxelles e la stessa Grande Mela insieme a PJ Maertens, con la coproduzione di Eric Heigleand e Alessandro Buccellati e la produzione aggiuntiva di Chris Messina, Zach Hanson e Jo Francken.

Ad anticipare il lotto, un singolo denominato ‘Babylon’, “pietra angolare” del disco grazie anche ai suoi sei minuti di durata. A quanto pare, è stato concepito “tra le mura di un vecchio castello medioevale”, dove Tamino stava facendo un soundcheck prima di esibirsi “in un piccolo festival in Italia”. Racconta lo stesso cantautore fiammingo: “La mia band si è accorta che stava accadendo qualcosa di speciale, ha capito subito e si è unita, improvvisando le proprie parti lungo il percorso, seguendo la mia guida lungo un viaggio dinamico di quasi 6 minuti. Alla fine dell’epica outro, ci siamo guardati tutti con un’eccitazione che era assente dai nostri volti da un po’ di tempo. Quella sera abbiamo suonato il brano per la prima volta e da allora non abbiamo mai smesso di farlo.”