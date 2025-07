Tornano anche gli Ash, ‘Ad Astra’ è il nuovo LP

Il Brit-pop revival rilanciato alla grande dalla reunion degli Oasis prosegue anche nei negozi di dischi. Dopo gli album di Pulp, Suede, Charlatans, Richard Ashcroft e persino dei Cast, è il turno degli Ash annunciare il disco nuovo: ‘Ad Astra’ uscirà il 3 ottobre per Fierce Panda.

Il nono album in carriera per la band nord-irlandese vedrà la partecipazione di Graham Coxon, annunciato come featuring in due brani “particolarmente energici”, ‘Fun People’ e la title-track ‘Ad Astra’. Il primo inedito estratto è invece ‘Give Me Back My World’, una classica canzone alla Ash, che segue la diffusione della cover del classico di Harry Belafonte ‘Jump In The Line’, anch’essa parte di una scaletta di dodici tracce.

A proposito del nuovo singolo, il frontman Tim Wheeler dice: “Avete mai avuto uno di quei momenti in cui vi sentite come se vi avessero tirato via il tappeto da sotto i piedi? Tutto ciò che davate per scontato va in fumo e non avete più il controllo, e potete solo guardare indietro, con il senno di poi, a una vita che non vi appartiene più? Credo che tutti noi abbiamo vissuto momenti simili. Credo che possiate tutti identificarvi con questa canzone.”