Tornano gli American Analog Set, un album dopo 18 anni

Formatisi nel 1995 e attivi fino al 2006, gli American Analog Set hanno dato alla luce sei album in poco più di 10 anni, raccogliendo un fedele sebbene ristretto pubblico con il loro blend di lo-fi, krautorck e post-rock.

La band di Austin (Texas) ha comunque continuato a suonare insieme, “nel garage di Andrew [Kenny, il frontman]”, quantomeno nei tempi più recenti. Il risultato è il settimo LP della loro carriera, ‘For Forever’, che uscirà il 27 ottobre (ovvero tra 8 giorni) per End Of En Ear, a 18 anni di distanza dal precedente ‘Set Free’ (2005).

A suonarlo la line-up attiva tra il 2001 e il 2003, ovvero il succitato Kenny, il batterista Mark Smith, il bassista Lee Gillespie, il tastierista Craig McCaffrey e il percussionista Sean Rippl. Il quintetto ha già diffuso due delle undici tracce contenute nel disco: due brani intitolati rispettivamente ‘Camp Don’t Count’ e ‘Konika And Maliko’.

For Forever by The American Analog Set