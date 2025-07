Tornano gli Idlewild con l’omonimo 10° album

Con un lungo post sui propri social, gli Idlewild hanno annunciato il decimo LP della loro carriera: si chiamerà semplicemente ‘Idlewild’ e uscirà il 3 ottobre per V2.

È lo stesso quintetto scozzese a spiegare la scelta della denominazione: “Mentre lavoravamo alle nuove canzoni, pensavamo a tutti gli album che avevamo realizzato e, per la prima volta, abbiamo fatto riferimento a noi stessi, non in modo sentimentale, ma in modo positivo e creativo, rendendoci conto che gli Idlewild hanno un ‘suono’ e che le nuove canzoni che stavamo scrivendo dovevano celebrarlo.”

Scritto lo scorso anno tra la loro Edimburgo e l’isola di Iona (nelle Ebridi), il materiale è stato poi registrato tra gennaio e marzo di quest’anno. Essenziale, e a suo modo un ritorno al passato, è la strumentazione utilizzata: “Una chitarra, un basso, una batteria, tastiere e voce”.

Primo estratto di una scaletta di dieci tracce è il singolo ‘Stay Out Of Place’, suonato oggi per la prima volta nello show dell’amico Steve Lamacq su BBC Radio 6.