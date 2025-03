Tornano gli OK Go, primo album in oltre 10 anni

Ci sono voluti oltre dieci anni, ma finalmente gli OK Go riusciranno a pubblicare il loro nuovo album. Il successore dell’ormai lontano ‘Hungry Ghosts’ (2014) si chiamerà ‘And The Adjacent Possible’ e arriverà tra poco, l’11 aprile.

Dodici i brani in scaletta, di cui ben cinque sono già stati diffusi: ‘A Stone Only Rolls Downhill’ (primo estratto, caratterizzato dal solito video creativo, questa volta utilizzando 64 diversi smartphone), ‘A Good, Good Day At Last’, ‘This Is How It Ends’, ‘Take Me With You’ e ‘Going Home’.

Dice il frontman Damian Kulash in una nota: “Non potrei essere più soddisfatto di queste canzoni. Sembra quasi un riassunto delle molte fasi che abbiamo attraversato, le band che siamo stati. Nel complesso, è un disco più live e più da band rispetto all’ultimo, ma la sensazione generale è che a questo punto siamo solo noi, a nostro agio nella nostra pelle. Credo che questo derivi dalla sensazione di non dover piantare una bandiera, la nostra bandiera è già piantata”.