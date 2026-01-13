Tornano i Brigitte Calls Me Baby, ‘Irreversible’ è il loro sophomore

Altro che ‘Stranger Things’, il vero revival anni ’80 è quello diei Brigitte Calls Me Baby, che usano più lacca di Steve Harrington e che hanno annunciato oggi l’uscita del loro secondo album: ‘Irreversible’, questo il titolo, arriverà il prossimo 13 marzo via ATO Records.

Il disco è prodotto da Yves e Lawrence Rothman, già al lavoro, tra gli altri, con Blondshell, Yves Tumor, Angel Olsen e Girl In Red. È stato registrato in presa diretta nello studio privato di quest’ultimo, dopo essere stato scritto “in movimento” durante il tour seguente all’acclamato debutto del 2024, ‘The Future Is Our Way Out’ e le aperture per Fontaines D.C. e l’idolo Morrissey. Anche per questo, secondo una nota, “cattura appieno l’energia e la grandiosità del loro show dal vivo”.

Sempre secondo la press-release, il sophomore “è più stratificato e meno diretto, lasciando spazio a maggiore texture, tensione e alla possibilità di sostare negli estremi emotivi”. Aggiunge il frontman Wes Leavins: “Il nostro primo album mi ha insegnato che bisogna scavare il più possibile dentro la propria anima ed essere disposti a mostrare qualcosa di reale e grezzo al mondo, e con questo disco è stato ancora più facile e naturale (…) Alla fine voglio che le canzoni diano speranza a chi desidera qualcosa, che sia in senso romantico o nel trovare un posto nel mondo che sembri davvero proprio. Voglio lasciare le persone con la stessa sensazione di possibilità che ho sempre trovato nella musica che amo.”

Tra le undici canoni in scaletta, come prima anticipazione è stata scelta ‘Slumber Party’, brano anthemico come la band di Chicago ci ha abituati. “Ho scritto questa canzone pensando a quel tipo di persone che si isolano e rimuginano, fino al punto in cui uscire di casa diventa un peso”, spiega ancora Leavins. Il pezzo verrà certamente suonato sabato 28 marzo al Circolo Magnolia di Segrate (MI), unica data nel nostro paese del prossimo tour europeo del quintetto americano.

