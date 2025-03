Tornano i Car Seat Headrest, ‘The Scholars’ esce il 2 maggio

“Un’opera rock audace che non è soltanto un nuovo capitolo, ma una vera e propria rinascita”: così la nota stampa di Matador Records introduce ‘The Scholars’, tredicesimo album della storia di/dei Car Seat Headrest, ma soltanto il quinto da quando i loro dischi vengono pubblicati professionalmente da etichette discografiche. Uscirà il prossimo 2 maggio.

È un doppio LP, ‘The Scholars’, annunciato come importante, sia per le fonti di ispirazione (da Mozart a Shakespeare passando per Who e Bowie fino ad arrivare, addirittura, alla Bibbia), sia per il suo essere un concept-album e, per l’appunto, “un’opera rock”, ambientata in un college di fantasia frequentato dai personaggi che compongono lo storytelling. Una di essi, Rosa, è la protagonista del primo singolo ‘Gethsemane’.

I 68 minuti totali dell’LP sono divisi in nove tracce, scritte dal leader del gruppo Will Toledo dopo aver affrontato seri problemi di salute con conseguente lungo periodo di inattività. È lo stesso Will ad averle anche prodotte, registrandole quasi totalmente in analogico. Dice il frontman a proposito della composizione: “Una cosa che può essere un problema con le opere rock è che le singole canzoni vengono sacrificate per rispettare il fluire della trama. Io non volevo farlo, e così questa è una sorta di via di mezzo in cui ogni canzone può essere un personaggio, ed è come se ognuno di essi si prendesse il centro della scena con la propria canzone e il proprio ballo.”