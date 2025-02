Tornano i Counting Crows con ‘Butter Miracle, The Complete Sweets!’

Sono insieme dal 1991 i Counting Crows, eppure ‘Butter Miracle, The Complete Sweets!’ (che uscirà il 9 maggio via BMG) sarà solamente l’ottavo album di una carriera che sfiora i 35 anni. ‘Merito’ anche dello iato di nove dal precedente ‘Somewhere Under Wonderland’, pubblicato nel 2014.

Il nuovo LP è in realtà la prosecuzione dell’EP ‘Butter Miracle Suite One’ del 2021, di cui vengono riproposti tutti i quattro brani di quella scaletta. La novità sono allora solo cinque canzoni, tra cui vi è il rockeggiante singolo ‘Spaceman in Tulsa’.

“‘Spaceman in Tulsa’ parla di metamorfosi, del modo in cui la musica distrugge ciò che eravamo e ci trasforma in qualcosa di nuovo. Parla di vite spezzate che diventano qualcosa di migliore”, spiega il frontman Adam Duritz.