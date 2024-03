Tornano i Decemberists con un nuovo LP

A oltre sei anni di distanza da ‘I’ll Be Your Girl‘, i Decemberists tornano con il nono album della loro storia, ‘As It Ever Was, So It Will Be Again‘, che uscirà il 14 giugno per YABB/Thirty Tigers.

Sarà composto da tredici tracce, di cui due sono già state rese note: l’opener ‘Burial Ground‘ (featuring James Mercer degli Shins) qualche settimana fa e l’epico closer ‘Joan In The Garden‘, che dura più di 19 minuti.

Co-prodotto con Tucker Martine, il disco è ispirato dalla figura di Giovanna D’Arco, in particolare quella che viene tratteggiata nel romanzo di Lydia Yuknavitch, ‘The Book Of Joan‘: “Volevo fare la mia versione di Joan, ma la canzone [‘Joan In The Garden’, ndr] che è venuta fuori parla tanto del processo creativo quanto della donna in sé, del suo aspetto angelico e dell’aspetto creativo e della qualità allucinogena di entrambi“, spiega il leader del gruppo, Colin Meloy.