Tornano i Jet, nuovo album e due date (a Milano e Roma)

L’attesa per il quarto album della carriera dei Jet è stata decisamente abbondante. Il loro ultimo LP, ‘Shaka Rock‘, risale a quasi 15 anni fa, ma nel 2025 ne uscirà uno nuovo. Lo ha confermato lo stesso gruppo australiano, che ne sta per diffondere un primo estratto, un brano denominato ‘Hurry Hurry‘, udibile (almeno inizialmente) soltanto in versione fisica.

Il 7″ del pezzo, peraltro, avrà come B-side una curiosa cover di ‘Un’Avventura‘ di Lucio Battisti, nella versione in inglese che aveva pubblicato Wilson Pickett. Nic Cester, che vive in Italia da tre lustri, la esegue in una versione metà in italiano e metà in inglese.

E chissà se il rifacimento verrà anche eseguito live nelle due date italiane annunciate oggi: giovedì 26 settembre all’Alcatraz di Milano e venerdì 27 all’Orion di Roma. I biglietti saranno in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo costano 39,01 euro per entrambi gli show.