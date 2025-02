Tornano i Preoccupations con ‘Ill At Ease’

I Preoccupations hanno pronto quello che sarà il loro quinto LP in carriera. ‘Ill At Ease’, questo il titolo, uscirà il prossimo 9 maggio per Born Losers Records.

Il successore di ‘Arrangements’ (2022) è stato prodotto dagli stessi Matt Flegel e Scott Munro, entrambi membri del quartetto. E’ proprio Flegel, frontman e principale songwriter, a descrivere i suoi nuovi testi: “Il pozzo di cose oscure di cui scrivere non si è apparentemente prosciugato e, dal punto di vista dei testi, è quello a cui tendo ancora ad attingere. Scaricare tutte le mie ansie in una canzone è spesso l’unico modo in cui riesco a superare una giornata”, afferma con sinistra sincerità.

Primo estratto di una scaletta di otto brani è un pezzo chiamato ‘Focus’, definito così dal leader della band post-punk canadese: “Concentrazione… o la sua mancanza. Vergogna e rimpianto: svegliarsi con questa sensazione, non riuscire a dormire per questo motivo, e infine addormentarsi e avere incubi su di essa. Mi sono messo mille anni nel futuro con queste stesse sensazioni. Pur avendo tante cose migliori di cui preoccuparsi, mentre il mondo cade a pezzi, trovo ancora impossibile guardare oltre i dubbi insensati.”