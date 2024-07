Tornano i Primal Scream con ‘Come Ahead’

A otto anni di distanza dal loro ultimo LP, ‘Chaosmosis‘ del 2016, i Primal Scream tornano a incidere nuove canzoni, che verranno raccolte in ‘Come Ahead‘, dodicesimo LP in carriera per la band scozzese, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 8 novembre via BMG.

Registrato tra Belfast, Londra e Los Angeles, il disco è co-prodotto da David Holmes insieme al chitarrista Andrew Innes e a Bobby Gillespie. La foto di copertina incorpora è una vecchia fotografia del defunto padre del frontman, che in una nota lo descrive così: “Sono molto emozionato per questo album, come lo saresti tu al tuo primo disco. Se ci fosse un tema generale per ‘Come Ahead’, potrebbe essere quello del conflitto, sia interiore che esteriore. Il titolo è un’espressione tipica di Glasgow. Se qualcuno minaccia di combattere contro di te, tu dici: ‘Vieni avanti!’. È un’espressione che ricorda lo spirito indomito della gente della città, e l’album stesso condivide questo atteggiamento aggressivo e sicuro di sé (…) Nel disco c’è un messaggio di speranza, ma è bilanciato dall’accettazione del lato peggiore della natura umana.”

Undici le tracce in scaletta, la prima anticipazione è un pezzo molto funky denominato ‘Love Insurrection‘ che presenta un passaggio recitato da una voce femminile in lingua italiana: “Dicono che siamo impossibilisti / Sognatori romantici / Non ancora cresciuti / Le nostre richieste ingenue e stupide / Le nostre credenze una religione fallita / Ma come è certo che il sole domani sorgerà così faranno i figli del futuro contro ingiustizie, rabbia e crudeltà / L’animo umano non sarà mai sconfitto. / Viva l’amore! / No pasaràn!”