Tornano i Raveonettes, nuovo album e data a Milano

Quasi 11 anni fa, i Raveonettes pubblicarono quello che ad oggi è il loro ultimo album in studio, se non si considerano la raccolta di singoli del 2016 e il disco di cover del 2024. ‘Pe’ahi’, questo il titolo del disco del 2014, avrà presto un successore, che sarà la sua vera e propria prosecuzione: ‘Pe’ahi 2’ arriverà il prossimo 25 aprile, già anticipato dal singolo ‘Blackest’.

Sune Rose Wagner e Sharin Foo porteranno le nuove canzoni in Italia a fine maggio per una data unica: giovedì 29 maggio alla Triennale di Milano. Il concerto, in realtà, ha come intento principale la celebrazione del ventennale di uno dei loro dischi più apprezzati, ‘Pretty In Black’ del 2005. I biglietti saranno in prevendita da lunedì (17/3) su Dice a 30 euro tondi.

Il duo danese, attivo dal 2001, è tornato a operare dal 2022 dopo uno iato durato quattro anni. Il prossimo sarà il loro ottavo o nono album, a seconda dei conteggi (ovvero se il succitato ‘2016 Atomized’ viene considerato una raccolta o un album vero e proprio).