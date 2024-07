Tornano i Sunset Rubdown, nuovo LP dopo 15 anni

I Sunset Rubdown sono sempre stati il progetto in cui Spencer Krug sfogava la sua prolificità creativa al di fuori dei Wolf Parade. Negli ultimi anni però, la seconda band (in ordine di importanza) da lui fondata è finita in soffitta a favore di pubblicazioni con le proprie generalità o con lo pseudonimo Moonface. Dal 20 settembre però, le cose cambieranno.

Uscirà infatti quel giorno ‘Always Happy To Explode’, quinto LP della storia di un gruppo di cui fanno parte anche Camilla Wynne (tastiere), Nick Merz (basso) e Jordan Robson-Cramer (batteria). Il disco è stato registrato nello studio Noise Floor di Vancouver con la produzione di Jordan Koop.

Nove i brani in scaletta, tra cui vi è il primo estratto ‘Reappearing Rat’, un pezzo sull’instabilità coniugale, “una sorta di irresponsabile e pigra resa all’idea che siamo tutti bloccati dentro noi stessi”, lo definisce il suo autore.