Tornano i Tindersticks con un nuovo album

Come era già stato anticipato, c’è dunque un nuovo album dei Tindersticks. La storica band di Nottingham pubblicherà ‘Soft Tissues‘ il prossimo 13 settembre per City Slang.

Secondo una nota che compare sulla loro pagina Bandcamp, il disco “mostra il loro spirito esplorativo, mescolando un songwriting intimo con paesaggi sonori sperimentali. L’album si evolve rispetto ai loro lavori precedenti, bilanciando testi introspettivi e strutture musicali innovative“.

Di esso faranno parte nove tracce, di cui due sono già state rese note. Si tratta di ‘Falling The Light‘ e del nuovo singolo ‘New World‘. Verranno presumibilmente entrambe suonate nell’unico concerto che il gruppo inglese terrà in Italia quest’anno, giovedì 31 ottobre al Teatro al Parco di Parma.