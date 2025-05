Tornano i Wavves, ‘Spun’ è il nuovo LP

Si intitola come quello che sarà l’ottavo album della carriera dei Wavves, ‘Spun’, il nuovo singolo della band capitanata da Nathan Williams, pubblicato oggi.

È il terzo delle ultime settimane, dopo, ‘So Long’ e ‘Goner’ (prodotto quest’ultimo da Travis Barker dei Blink 182), e tutti e tre faranno parte della scaletta del disco, composta da tredici tracce. Verranno pubblicate, annuncia la pagina Bandcamp del gruppo, il prossimo 27 giugno via Ghost Ramp (e dunque non il 6 come precedentemente affermato), a quasi quattro anni di distanza dal precedente ‘Hideaway’.

Non ci sono moltissimi dettagli sull’opera, se non che pare un tentativo di tornare alla condizione dei primi fortunati dischi del gruppo californiano, se è vero che il frontman si è recato nel luogo dove li ha composti per scrivere le nuove canzoni. Sono state suonate dal nucleo storico della band, ovvero da Stephen Pope (basso), Ross Traver (battieria) e Alex Gates (chitarra).