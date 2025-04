Tornano le Haim, ‘I Quit’ è il nuovo album

Sarà il loro primo album in cinque anni e si intitolerà ‘I Quit’. Lo hanno annunciato le stesse Haim ieri sera a Los Angeles, durante il primo concerto del loro nuovo tour. Il quarto LP della loro carriera arriverà il 20 giugno via Polydor.

Così come i due precedenti, il disco è co-prodotto con l’ex Vampire Weekend Rostam Batmanglij. La copertina è anch’essa d’autore, essendo una foto della band scattata da Paul Thomas Anderson. A livello di contenuti musicali, in una recente intervista il trio californiano lo ha definito “la cosa più vicina al suono che volevamo ottenere”.

Contestualmente alla conferma della pubblicazione, oggi è stato diffuso il nuovo singolo ‘Down To Be Wrong’, che in realtà è già il terzo estratto di una scaletta di quindici tracce, di cui faranno parte anche le due canzoni diffuse nelle scorse settimane, ovvero ‘Relationships’ ed ‘Everybody’s Trying To Figure Me Out’.