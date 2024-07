Tornano sia i Pixies che i Karate

Sono giornate campali per chi ama l’alternative-rock americano salito alla ribalta tra fine anni ‘80 e primi ‘90. Sia Pixies che Karate, infatti, hanno annunciato i rispettivi nuovi album.

Il 25 ottobre via BMG uscirà il nono LP della storia di Frank Black e soci, ‘The Night That Zombies Came’, il primo con Emma Richardson dei Band Of Skulls al basso.

Prodotto da Tom Dalgety, che ha lavorato agli ultimi tre dischi della seminale band americana, conterrà 13 brani tra cui i già noti ‘You’re So Impatient’ e ‘Chicken’.



Un disco dei Karate mancava addirittura dal 2004, ma il 18 ottobre grazie a Numero Group arriverà ‘Make It Fit’, settimo LP di una carriera interrottasi nel 2005 e ripresa nel 2022 con una serie di concerti che hanno portato al ritorno in studio.

Il disco era stato registrato in parte lo scorso gennaio a Nashville insieme ad Andy Hong, e perfezionato dal frontman Geoff Farina in un paio di studi di Chicago, tra cui il suo privato.

Anche in questo caso sono due le anticipazioni: ‘Defendants’ e ‘Silence, Sound’.