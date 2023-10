Torres torna a gennaio con ‘What An Enormous Room’

A due anni e mezzo di distanza da ‘Thirstier‘, riecco Mackenzie Scott in arte Torres in procinto di pubblicare un disco nuovo, il suo sesto LP in carriera: si chiamerà ‘What An Enormous Room‘ e uscirà per Merge il prossimo 26 gennaio.

Registrato a Durham (Carolina del Nord), è presentato da una nota scritta nientemeno che da Julien Baker (Boygenius) e che così recita: “Quello che posso dire di Torres è che credo che la sua musica provenga da un luogo di convinzione. Non nel senso che è una persona strettamente e stupidamente impegnata in un ideale, o incrollabilmente convinta di sé, o zelante, o testarda. Intendo dire che è dedita, ha la convinzione di un artista che crede (essenzialmente) nel valore del proprio compito.”

Un esempio è il rock anthemico di ‘Collect‘, che è il primo estratto di una scaletta di dieci brani prodotti insieme a Sarah Jaffe, con l’ingegneria del suono affidata a Ryan Pickett, il missaggio eseguito da TJ Allen e il mastering da Heba Kadry. L’album è interamente composto dalla stessa Scott, che suona praticamente tutti gli strumenti: chitarra, basso, sintetizzatori, organo, pianoforte e drum-machine.