Tra meno di un mese il sesto album di Miles Kane

Uscirà tra meno di un mese, il 17 ottobre, il nuovo album di Miles Kane. ‘Sunlight In The Shadows’ sarà il suo sesto LP solista, prodotto interamente da Dan Auerbach dei Black Keys, accreditato anche come compositore e musicista in ognuno dei brani in scaletta. Per l’occasione, Dan è pure discografico, dal momento che il lavoro verrà pubblicato dall’etichetta di sua proprietà, la Easy Eye Sound.

“Ha tutti quegli elementi che ho messo in mostra in 20 anni di esperienza nella creazione di musica, come se fossero tutti combinati insieme”, afferma Kane a proposito del suo disco nuovo, la cui realizzazione non era stata programmata nel modo in cui è effettivamente avvenuta: “Ho incontrato Dan per la prima volta solo l’estate scorsa. Il piano originale era che sarei andato da lui solo per scrivere un po’, e poi registralo con mio cugino Jay [James Skelly dei Coral, ndr]. Poi però io e Dan ci siamo trovati benissimo. Mi ha detto: ‘Mi piacerebbe molto produrti e metterti sotto contratto’. È stata un’opportunità che è arrivata dal nulla; non era affatto nei piani. Ero ancora in tour con l’ultimo album [‘One Man Band‘ del 2023] fino a dicembre, poi a gennaio sono andato a registrare con lui e questa incredibile band che avevamo messo insieme. Abbiamo registrato tutto in cinque giorni, l’abbiamo fatto tutto dal vivo, e non mi ero sono sentito così a mio agio e così rispettato. Il risultato è talmente buono che mi sto ancora dando dei pizzicotti quando ci penso”, racconta il musicista inglese a NME.

Proprio oggi l’ex Rascals nonché 50% dei Last Shadow Puppets ha condiviso il quarto estratto dal disco, un brano intitolato ‘Without You’, che segue i già editi ‘Love Is Cruel’, ‘Electric Flower’ e ‘I Pray’. Si è dunque già giunti a un terzo dell’opera, giacché le tracce totali che ne compongono la scaletta sono dodici.







