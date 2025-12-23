Tra un mese il nuovo album dei Paper Kites

Uscirà tra un mese esatto, il 23 gennaio, ‘If You Go There, I Hope You Find It’, il nuovo album dei Paper Kites, settimo in carriera per la band folk-rock australiana.

Il disco è stato scritto per la maggior parte nella fattoria di un amico del quintetto, nella Yarra Valley vicino Melbourne: “Non avevo un posto dove scrivere, così un nostro amico mi ha lasciato usare una stanza nella sua fattoria, ed è lì che l’album ha preso forma”, spiega il frontman Sam Bentley. È stato poi co-prodotto dagli stessi Paper Kites insieme a Matt Redlich (Tom Snowdon, Husky, Mammals).

La nota stampa della Nettwerk, l’etichetta che pubblica l’LP, lo descrive come “intimo e dolorosamente riflessivo, guidato da un desiderio di connessione, semplicità e chiarezza emotiva”. Il chitarrista David Powys aggiunge: “Quando ascolto l’album, mi sembra un’onesta riflessione su chi siamo come persone e come musicisti. Inciderlo è stato davvero rassicurante, perché mi ha fatto capire che, seppur insieme da 15 anni, c’è ancora molta magia da creare.”

Sono ben quattro i brani sinora resi pubblici, su un totale di dieci che andranno a comporre la scaletta del disco: si tratta (dal più al meno recente) di ‘Change Of The Wind’, ‘Shake Off The Rain’, ‘Every Town’ e ‘When The Lavander Blooms’.







