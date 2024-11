Tra un paio di settimane il debutto solista di Cameron Winter dei Geese

Dal ‘3D Country’ all’ ‘Heavy Metal’. È quest’ultimo il titolo di un nuovo album firmato da Cameron Winter, che questa volta però non viene pubblicato con la sua band, i Geese, bensì come LP solista, unicamente con le proprie generalità. Uscirà il 6 dicembre per Partisan Records.

“Ho ricevuto molti consigli sul fatto che fosse troppo presto per ‘fare un album da solista’, probabilmente perché la maggior parte delle persone ritiene che gli ‘album da solista’ arrivino quando una band è praticamente finita e che di solito siano dei soldi buttati via senza ispirazione, ma state tranquilli, il mio album da solista è unico, perché quasi nessuno sa chi sia la mia band, sono giovane e non ho paura di vivere con i miei genitori e sono libero di inseguire tutte le idee che voglio”, afferma con grande serenità e sincerità l’autore dell’opera.

La press-release fa intendere che Cameron l’abbia composta “in in scantinati abbandonati, sedili posteriori di taxi e in jam session improvvisate in spazi pubblici”, e che poi l’abbia incisa a New York con il produttore Loren Humphrey, che è anche il batterista dei Machine di Florence. Primo estratto è un brano intitolato ‘$0’, ballata Coheniana e sghemba a base di pianoforte di quasi sei minuti e mezzo.