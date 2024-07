Trace Mountains torna con un nuovo LP

A tre anni di distanza da ‘House Of Confusion‘, Dave Benton ha pronto un nuovo album del progetto Trace Mountains. ‘Into The Burning Blue’ uscirà il 27 settembre per Lame-O Records.

Registrato a Philadelphia, è prodotto da Craig Hendrix, che suona anche diversi strumenti nella band che ha accompagnato in studio Dave, tra cui spicca Meg Duffy in arte Hand Habits.

Tema principale dell’opera è la fine di una lunga relazione di otto anni che ha comportato un cambio di abitudini anche a livello musicale: il suono del disco è infatti ispirato ai suoni elettronici degli anni ’80, con tanto di utilizzo di una drum-machine in diversi brani.

Il primo estratto si intitola ‘In A Dream‘, è l’opener del disco e racconta di un giro in bicicletta da cui Benton guarda le finestre delle case intorno a lui osservando scorci di vita dell’America contemporanea.