Tre concerti a novembre per i Múm

Con un disco di prossima pubblicazione (venerdì prossimo), 12 anni dopo l’ultimo, i Múm hanno anche scelto dove e quando suonarlo dal vivo. Tre date del loro imminente tour saranno in Italia, tutte nel mese di novembre.

Il collettivo islandese si esibirà mercoledì 12 all’Hiroshima di Torino, giovedì 13 al Teatro Verdi di Busseto (all’interno del Barezzi Festival) e venerdì 14 al Monk di Roma.

I biglietti per la data di Torino sono già in prevendita sui circuiti Mailticket e Ticketone, su quest’ultimo costano 36,92 euro. Quelli per il concerto emiliano sono disponibili su Postoriservato, i prezzi vanno da 28,09 a 31,27 euro a seconda della postazione. Gli ingressi per il live nella capitale si trovano su Xceed e costano 29,90 euro.

Venerdì 19 settembre uscirà, per l’appunto, ‘History Of Silence’, il settimo album in carriera per quello che attualmente è un sestetto, attivo dal 1997. Da esso sono già stati diffusi tre brani: qualche tempo fa ‘Mild At Heart‘ e ‘Only Songbirds Have A Sweet Tooth‘, la settimana scorsa ‘Kill The Light‘.

