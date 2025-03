Tre concerti in Italia per i Mumford And Sons

Mancano poco più di due settimane all’uscita di ‘Rushmere’, il nuovo album dei Mumford And Sons atteso più di sei anni. Prodotto da Dave Cobb, vede il frontman Marcus Mumford riprendere tra le mani il suo banjo, come nel primo singolo che è anche la title-track e pure nel secondo, intitolato ‘Malibu’. Lo strumento, oltre che le dieci nuove canzoni, verrà portato in Italia dal vivo a partire dall’estate. Tre in tutto le date: una prima lunedì 7 luglio all’Arena di Verona, e due a novembre: mercoledì 19 all’Unipol Arena di Casaleggio di Reno (BO) e venerdì 21 al Forum di Assago (MI). I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita da giovedì prossimo (20/3) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Attivi dal 2007, i Mumford & Sons ci hanno messo due anni a pubblicare il primo LP, ‘Sigh No More’ (2009), subito di grandissimo successo. ‘Rushmere’ è il loro quinto album in carriera.

