Tre date a ottobre per Heartworms

Saranno tre i concerti in Italia di Josephine Orme in arte Heartworms: la musicista inglese sarà nel nostro paese a fine ottobre: mercoledì 22 si esibirà al Largo di Roma, giovedì 23 al Bronson di Ravenna e venerdì 24 all’ARCI Bellezza di Milano.

I biglietti sono già in prevendita su Dice: costano 18,40 euro per il live nella capitale, 17,25 euro per quello romagnolo e 18 euro per la data milanese.

Attiva dal 2020, Jojo ha pubblicato sinora un EP, ‘A Comforting Notion’ nel 2023 e l’album d’esordio ‘Glutton For Punishment’ quest’anno.