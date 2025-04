Tre date estive per i King Hannah

Ci saranno altri tre concerti dei King Hannah nel nostro paese, a questo giro in estate: il duo di Liverpool girerà per la penisola (con una capatina su un’isola) a luglio.

Martedì 1 Hannah Merrick e Craig Whittle si esibiranno all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), mercoledì 2 al Giardino Scotto di Pisa, e giovedì 3 al Sa-Rock Festival di Sarroch (CA).

I biglietti per la data in Veneto costano 25 euro e sono disponibili su Dice, quelli per il live in Toscana su Oooh.events a 25,05 euro, e gli ingressi per lo show in Sardegna su Boxol a 24,50 euro.

La band inglese ha sinora pubblicato due album: ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me’ del 2022 e ‘Big Swimmer’ del 2024.