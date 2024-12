Tre date in Italia per gli Adult.

Ci saranno anche tre concerti in Italia all’interno del tour europeo degli Adult. La band synth-pop di Detroit si esibirà nel nostro paese a febbraio dell’anno che sta per cominciare.

Nicola Kuperus e Adam Lee Miller suoneranno martedì 20 al Tank di Bologna, mercoledì 21 al Colorificio Kroen di Verona e giovedì 22 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti per le date in Emilia e Lombardia sono in prevendita su Dice, rispettivamente a 15 e 17,25 euro. Per quella in Veneto il contributo all’ingresso sarà di 10 euro.

Attivi dal 1998, gli Adult. (che ci tengono al punto finale) hanno sinora pubblicato otto album in studio, di cui il più recente, ‘Becoming Undone‘, risale al 2022.