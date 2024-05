Tre date in Italia per i Black Heart Procession

Quest’estate i Black Heart Procession passeranno dall’Italia per un corposo tour. Tre date sono già state annunciate, ma come potete leggere nella grafica ce ne sono “more to come“. Intanto, si può appuntare in calendario che la stimata band alt-rock californiana si esibirà giovedì 25 luglio all’interno di Libera La Festa ad Osio Sopra (BG), venerdì 26 al Curtarock Festival di Curtarolo (PD) e sabato 27 al Giardino Scotto di Pisa.

I concerti nella bergamasca e nel padovano saranno a ingresso gratuito, per quello in Toscana i biglietti sono in prevendita su Oooh.events a 16,65 euro.

Attivi dal 1997, Pall Jenkins e Tobias Nathaniel hanno sinora pubblicato sei album. Il più recente, ‘Six‘, risale però al 2009, ben 15 anni fa.