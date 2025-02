Tre date in Italia per i Public Image Ltd

“This is Not The Last Tour”, affermano i PIL di John Lydon titolando il loro prossimo tour europeo, che li vedrà in giro per il continente per tre mesi, da maggio ad agosto.

Tra i tantissimi show, tre saranno in Italia: sabato 19 luglio al Cinzella Festival di Grottaglie (BA), domenica 20 al Bonsai di Bologna e lunedì 21 al Mojotic Festival di Genova.

I biglietti saranno in prevendita da martedì; quelli per il live emiliano costeranno 41,83 euro su Boxerticket, per il concerto ligure saranno disponibili su Dice a 37,95 euro.

Undici gli album pubblicati dalla storica band inglese formatasi nel 1978, l’ultimo è ‘End Of The World’ del 2023.