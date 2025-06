Tre date in Italia per i We Are Scientists; c’è anche un nuovo LP

Non si danno per vinti i We Are Scientists, che dopo oltre sette anni torneranno a suonare di nuovo in Italia, a questo giro per tre volte. Keith Murray e Chris Cain si esibiranno all’ARCI Bellezza di Milano mercoledì 29 ottobre, al Monk di Roma giovedì 30 e al Covo di Bologna sabato 1 novembre (all’interno di un festival denominato 45 Years).

Le prevendite sono già attive: i biglietti per le date in Lombardia e in Emilia sono in prevendita su Dice rispettivamente a 20 e 27 euro; quelli per il live nella capitale si trovano su Xceed a 23 euro.

Sarà l’occasione per ascoltare le canzoni di ‘Qualifying Miles’, nono album della carriera del duo newyorkese, che verrà pubblicato tra poco più di un mese, il 18 luglio, da Grönland Records. Una nota dell’etichetta berlinese lo definisce “un ritorno a un suono più diretto, da ‘band in una stanza’, che ricorda gli eroi del rock chitarristico degli anni ’90 della loro giovinezza”.

Proprio un paio di giorni fa i We Are Scientists hanno diffuso ‘I Could Do Much Worse’, secondo estratto da una scaletta di dodici tracce. Segue ‘Please Don’t Say It’, condiviso il mese scorso.