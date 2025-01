Tre date in Italia per The Last Internationale

Arriveranno in Italia a metà aprile The Last Internationale. Il duo newyorkese sarà nel nostro paese per tre concerti.

Il chitarrista Edgey Pires e la vocalist Delila Paz si esibiranno sabato 12 al New Age di Roncade (TV), lunedì 14 all’Alchemica di Bologna e martedì 15 al Legend di Milano.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Vivaticket. Costano 33,07 per ciascuna delle tre date in calendario.

Il duo americano ha pubblicato sinora tre album di inediti. L’ultimo, ‘Running For A Dream’, è uscito nel 2023.