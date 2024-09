Tre inediti nel nuovo EP firmato Bon Iver

Si parla di “trasformazione” nella nota che introduce tre nuovi inediti firmati Bon Iver. Saranno raccolti in un EP intitolato ‘Sable’, udibile per intero dal 18 ottobre via Jagjaguwar.

Evidentemente Justin Vernon ha passato un momento difficile, e questo lavoro è parte di un percorso volto a creare “uno spazio per disfarsi del buio interiore, dalla pressione e dall’ansia”.

‘Things Behind Things Behind Things’, ‘Speyside’ e ‘Awards Season’ sono state registrate ad April Base nel Wisconsin, ma concepite in luoghi isolati come Key West e l’arcipelago intorno a Minneapolis. Sono prodotte dallo stesso Vernon insieme a Jim-E Stack, che hanno voluto puntare su “voce e chitarra”. Prima anticipazione è ‘Speyside’, che vede la collaborzione di Rob Moose alla viola.