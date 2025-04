Tunde Adebimpe, Julien Baker & Torres e Real Lies tra gli LP fuori oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Tunde Adebimpe: ‘Thee Black Boltz’

Art-rock

Thee Black Boltz by Tunde Adebimpe

2. Julien Baker & Torres: ‘Send A Prayer My Way’

Country-folk

Send A Prayer My Way by Julien Baker & TORRES

3. Real Lies: ‘We Will Annihilate Our Enemies’

Alt-dance

We Will Annihilate Our Enemies by Real Lies

4. Quickly, Quickly: ‘I Heard That Noise’

Indie-pop

I Heard That Noise by quickly, quickly

5. Avery Friedman: ‘New Thing’

Indie-folk

New Thing by Avery Friedman

6. The Convenience: ‘Like Cartoon Vampires’

Art-rock

Like Cartoon Vampires by The Convenience

7. Melvins: ‘Thunderball’

Alt-rock

Thunderball by Melvins

8. Superheaven: ‘Superheaven’

Shoe-grunge

Superheaven by Superheaven

9. Heavy Lungs: ‘Caviar’

Garage-punk

Caviar by Heavy Lungs

10. Mien: ‘Mien’

Psych-rock

MIIEN by MIEN

Questa settimana potete ascoltare anche: Beirut (OST), Blue Foundation, Quade, The Pale White, Beddy Rays, Arcy Drive, Little Barrie & Malcolm Catto, Chime Oblivion, Witch Post (EP).