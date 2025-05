Turin Brakes con 4 concerti e un LP

Partita nel 1999, la carriera dei Turin Brakes seguita imperterrita dopo più di un quarto di secolo, con un nuovo album che uscirà tra meno di un mese, il 23 maggio.

‘Spacehopper’ è il decimo LP in carriera per la band fondata da Olly Knights e Gale Paridjanian, e come il loro disco di maggior successo, l’esordio ‘The Optimist’ del 2001, è stato registrato ai Konk Studios di Londra, sotto la produzione di Guy Massey (già al lavoro con Kylie Minogue, Ed Sheeran e gli Spiritualized).

Spiega Knight in una nota: “Il nuovo disco è totalmente a sé stante; ci sono piccoli accenni al debutto, ma è una ‘bestia’ diversa. Non potrà mai essere altrettanto semplice e perfetto, quindi non ci abbiamo provato; ci siamo appoggiati su noi stessi (…) I sogni, ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato, i rimpianti, le belle sorprese… Ci è sembrato un buon momento per ammettere che in un certo senso ci sentiamo coinvolti nella nostra stessa eredità.”

Il quartetto inglese porterà le nuove canzoni (tra cui i primi due singoli, ‘Spacehopper’ e ‘The Message’) in Italia a febbraio 2026, per quattro concerti: mercoledì 4 all’ARCI Bellezza di Milano, giovedì 5 al Monk di Roma, venerdì 6 al Bronson di Ravenna e sabato 7 allo Spazio 211 di Torino. Su Dice si trovano già i prezzi dei biglietti delle date in Lombardia e in Romagna, rispettivamente a 23 e 25 euro.