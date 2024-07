Tutte le date italiane dei Black Heart Procession

I Black Heart Procession hanno comunicato le date del proprio imminente tour italiano un po’ alla volta, ma anche grazie a un post sul loro profilo Facebook si è ora in grado di fare un recap con l’itinerario definitivo.

Pall Jenkins e Tobias Nathaniel suoneranno martedì 23 luglio alla Sala Teatro del Monk di Roma, mercoledì 24 alla Raindogs di Savona, giovedì 25 a Libera La Festa a Osio Sotto (BG), venerdì 26 al Curtarock Festival di Curtarolo (PD), sabato 27 al Giardino Scotto di Pisa, domenica 28 al Castello Malatestiano di Gradara (PU), mercoledì 31 al Freakout di Bologna e giovedì 1 agosto al Moulien Club di San Nicola La Strada (CE).

Sul web abbiamo scovato i biglietti per il live nella capitale, che sono disponibili su Dice a 17,25 euro, e quelli per la data pisana, in prevendita su Oooh.events a 15 euro. I concerti nella bergamasca e nel padovano saranno invece a ingresso gratuito.

Attiva dal 1997, la band di San Diego, California, ha sinora pubblicato sei album. L’ultimo, ‘Six‘, risale però a quasi 15 anni fa, essendo uscito a ottobre 2009.