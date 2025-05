U.S. Girls, ‘Scratch It’ è il nuovo album

È stato un festival in Arkansas, a cui a Meg Remy era stato chiesto di partecipare in quanto U.S. Girls, che ha dato vita a ‘Scartch It’, il nuovo album della musicista canadese, che uscirà il prossimo 20 giugno per Royal Mountain / 4AD.

In quei giorni (era l’inizio del 2024), Meg domandò all’amico Dillon Watson (D. Watusi, Savoy Motel, Jack Name) di mettere insieme una band estemporanea per un solo concerto. L’esibizione andò così bene che la collaborazione proseguì fino a Nashville, dove sono state incise le nove tracce che comporranno la scaletta dell’LP. Del resto, provengono tutti da lì i musicisti coinvolti: Jack Lawrence (The Dead Weather, The Raconteurs, Loretta Lynn) al basso, Domo Donoho alla batteria, Jo Schornikow e Tina Norwood alle tastiere, oltre che la leggenda dell’armonica Charlie McCoy (Elvis, Bob Dylan, Roy Orbison).

Primo estratto di quei dieci giorni di registrazione (con pochissime sovra-incisioni) è un gospel di ben 12 minuti intitolato ‘Bookends’, ed è un tributo allo scomparso Riley Gale, frontman dei Power Trip. La nota stampa sottolinea come nel disco ci siano anche “country, garage-rock, soul, disco, ballate folk e molto altro”.