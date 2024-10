Un album country da Bonnie ‘Prince’ Billy

Un album autenticamente country, tanto da essere stato composto e registrato a Nashville, è il nuovo progetto musicale di Bonnie ‘Prince’ Billy. ‘The Purple Bird’ uscirà il 31 gennaio per un’etichetta storica di genere, la No Quarter Records, anche se in Europa verrà distribuito da Domino.

Un altro aspetto rilevante rispetto alle altre pubblicazioni di Will Oldham è l’utilizzo di un vero e proprio produttore, David ‘Ferg’ Ferguson, amico da diversi anni del cantautore, che l’ha anche coadiuvato nella scrittura dei pezzi, avvenuta “principalmente attorno al tavolo della cucina di Ferg”.

Afferma lo stesso Oldham: “Anche questo disco è uno sforzo collaborativo, ma il collaboratore è il produttore, David Ferguson. È un uomo gigantesco, una forza musicale epica, un caro amico. Il nostro lavoro insieme su questo disco è stato il risultato di anni di condivisione di momenti difficili e di grandi gioie, di canzoni e di storie, di fare musica insieme e separatamente. C’è molta fiducia in questo disco, sia da parte di Ferg che da parte mia, e la fiducia è stata dura e ben guadagnata. Quando lo ascolto, spesso non posso fare a meno di ridere per lo stupore con cui la vita mi ha permesso di partecipare a una cosa del genere”.

Oltre a Ferg, hanno collaborato all’LP anche il cantante country John Anderson, Ronnie Bowman, Pat McLaughlin, Tommy Prine e Roger Cook, che hanno contribuito alla stesura delle canzoni. Anderson canta anche, in un brano chiamto ‘Downstream’. Le sessioni di registrazione hanno invece visto la partecipazione di Stuart Duncan (violino), Russ Pahl (chitarra elettrica), Pat McLaughlin (mandolino), Steve Mackey (basso) e Fred Eltringham (batteria/percussioni). Il primo estratto si intitola ‘Our Home’.