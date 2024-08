Un altro album dai Desire di Johnny Jewel

Scioltisi i Chromatics, Johnny Jewel ha dedicato parte della sua intasatissima agenda ai Desire. Nati nel 2009 come duo insieme alla cantante Megan Louise (pubblicarono allora l’esordio omonimo), sono stati rilanciati nel 2022 dopo la fine della sua band più celebre.

Proprio due anni fa era uscito il loro sophomore, ‘Escape’, che il prossimo 2 ottobre, grazie all’etichetta di sua proprietà, la Italian Do It Better, avrà un seguito che potrebbe a pieni titolo essere considerato erede degli stessi Chromatics.

‘Games People Play’ conterrà i singoli sinora diffusi, ‘Darkside’, ‘Vampire’ e ‘Dangerous Drug’, oltre che il nuovo ‘I Know’, come gli altri scritto e prodotto dal musicista americano e come da menù della casa ricco di sintetizzatori.