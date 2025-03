Un altro album di Alan Sparhawk, questa volta con i Trampled By Turtles

Dopo lo sperimentale e digitale ‘White Roses, My God’, uscito lo scorso settembre, Alan Sparhawk dei Low ha già pronto un altro LP, di tutt’altro registro sonoro. Sono nove canzoni in collaborazione con i Trampled By Turtles, band country-folk concittadina del musicista (Duluth, Minnesota), attiva dal 2003 con dieci album in discografia.

‘Alan Sparhawk With Trampled by Turtles’ uscirà il 30 maggio per Sub Pop, dopo essere stato registrato “alla fine del 2023 presso i Pachyderm Studios di Cannon Falls, Minnesota. Alan Sparhawk si è unito alla fine della sessione dei Trampled by Turtles, con diversi brani ancora in fase di sviluppo. Alcuni non avevano mai funzionato con i Low, altri erano nuovi e aspettavano solo l’ambientazione giusta. Per anni, le due parti avevano parlato di collaborare, ma era sempre rimasto solo un’idea. Quando Sparhawk ne ha avuto più bisogno, la promessa si è concretizzata più forte che mai”, recita la nota stampa. “Quando l’opportunità sembra giusta, devi coglierla”, afferma lo stesso Alan.

Alan e la band si conoscono da tempo, e hanno condiviso spesso insieme il palco sopratutto nel periodo successivo alla scomparsa di Mimi Parker, moglie e collega di band di Sparhawk. Il primo frutto di questa amichevole e sincera collaborazione è un bel singolo che si intitola ‘Stranger’.

E chissà se Alan suonerà anche queste canzoni nel tour che lo vedrà in Italia: il 2 allo Spazio 211 di Torino, il 3 al Largo di Roma, il 4 al Locomotiv di Bologna, il 5 al Magnolia di Segrate (MI) e quindi il 9 agosto all’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA).