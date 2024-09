Un altro album solista di Kele dei Bloc Party

Sì può dire che, negli ultimi dieci anni, Kele Okereke abbia passato più tempo in studio di registrazione che a casa sua? No, ma il concetto non si allontana poi di tantissimo dalla realtà, giacché il 17 gennaio 2025 uscirà il suo settimo LP dal 2014 a oggi, sommando i due con la nuova versione dei Bloc Party e i cinque parte della sua carriera solista.

‘The Singing Winds Pt. 3‘ è dunque accreditato unicamente a Kele, rappresentando il seguito di ‘The Waves Pt. 1‘ (2021) e ‘The Flames Pt. 2‘ (2023), parte di una serie di dischi battezzata ‘The Elements‘.

Delle undici tracce che comporranno la scaletta, due sono già state rese note: ‘Hometown Edge‘, diffusa il mese scorso, e la recentissima ‘It Wasn’t Meant To Be‘, un brano su una separazione affettiva che il musicista londinese così descrive: “Una volta che la polvere si è depositata, si potrebbe avere l’intenzione di essere adulti e di chiudere con l’altra parte. Ma a volte, anche con la migliore volontà del mondo, non si riesce a superare il fatto che questa persona, che un tempo si amava, ci ha ferito. È una canzone che parla della rabbia nascosta nei convenevoli.”