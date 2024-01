Un altro demo di capodanno da Noel Gallagher

Mentre il fratello Liam è in procinto di rivelare il primo brano del suo album congiunto con John Squire (si potrà sentire da dopodomani), Noel Gallagher ieri l’altro ha già reso pubblico il suo primo inedito del 2024, che si intitola ‘In A Little While’.

L’ex Oasis ci tiene a precisare che si tratta di una versione “demo”, e in effetti il pezzo è molto essenziale. Fa parte di una tradizione che lo ha portato a diffondere canzoni in altri due recenti capodanni: ‘We’re Gonna Get There In The End’ (2020) e ‘Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1’ (2022).

Ultima fatica di Noel è stato l’LP ‘Council Skies’, uscito nell’anno appena concluso; egli stesso ha recentemente dichiarato di aver scritto molto durante la pandemia, e di aver potenzialmente materiale per più di un album. Non è detto, però, che questo pezzo sia l’anticipazione di uno nuovo.