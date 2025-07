Un altro estratto dal nuovo album degli Other Lives

Anche gli Other Lives hanno un disco in uscita: si chiama ‘Volume V’, dove la V sta per il cinque della numerazione romana, e difatti si tratta del quinto LP della storia della formazione originaria di Stillwater, in Oklahoma. Verrà pubblicato il 10 ottobre da Play It Again Sam.

Sebbene ormai vivano tutti in grandi metropoli, il frontman Jesse Tabish e i poli-strumentisti Jonathon Mooney e Josh Onstott (ovvero il nucleo creativo del gruppo) sono tornati proprio nella loro città natale, dove peraltro Tabish aveva composto e realizzato il suo LP solista durante la pandemia.

Il risultato sono dieci tracce di cui due sono state già rese note: ‘Mystic’ il mese scorso, e ‘Show Us Some Love’ qualche giorno fa. “È chiaro che l’ampiezza cinematografica dei loro arrangiamenti e melodie ha raggiunto livelli dinamici di rilievo, con una portata orchestrale più completa e una maggiore drammaticità negli otto brani e nei due strumentali dell’album”, recita una nota sulla loro pagina di Bandcamp.