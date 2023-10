Un nuovo singolo da Lauren Mayberry

Procede spedito l’avvicinamento di Lauren Mayberry dei Chvrches al proprio LP d’esordio da solista. Ulteriore indizio è un nuovo singolo, ‘Shame’, pubblicato ieri.

A settembre, la musicista scozzese aveva diffuso ‘Are You Awake?’, prima testimonianza del lavoro svolto in autonomia, decisamente differente da quanto proposto dalla band che l’ha resa famosa, per essere sostanzialmente una ballata voce e piano.

Questo nuovo singolo si avvicina di più allo stile dei Chvrches. La stessa Lauren afferma in una nota che l’idea di utilizzare l’espressione “what a shame” in maniera sarcastica ha preceduto la scrittura della canzone.

Domenica 22 ottobre, la frontwoman della band di Glasgow sarà in concerto al Circolo Magnolia di Segrate (MI), unica data italiana del suo tour. I biglietti sono in prevendita su Dice a 28,25 euro.