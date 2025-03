Un disco insieme per Mark Pritchard e Thom Yorke

Le peregrinazioni di Thom Yorke al di fuori dei Radiohead sembrano non finire mai. L’ultima iniziativa è un album insieme al producer Mark Pritchard (già Reload, Link e parte del duo di produttori Global Communication insieme a Tom Middleton) che si chiamerà ‘Tall Tales’ e che uscirà il 9 giugno per Warp.

Secondo una nota “il primo album di Yorke per Warp Records, è un disco stratificato e ricco di texture che incanala molteplici narrazioni e generi. Nel corso dei suoi 12 brani, l’album mette in mostra la maestria di Pritchard nell’uso di macchine obsolete scovate in archivi di sintetizzatori, che guidano la musica in sentieri inaspettati e sperimentali. Yorke, nel frattempo, offre una performance vocale inquietante ed espansiva, addentrandosi in una narrazione cupa e introspettiva”.

Saranno dodici le tracce di una scaletta che ne contiene due già note: ‘Back In The Game’ del mese scorso e ‘This Conversation Is Missing Your Voice’, diffusa ieri.