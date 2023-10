Un disco insieme per White Denim & Raze Regal

Sono prima di tutto due amici per l’ex Once & Future Band Raze Regal e James Petrelli dei White Denim. Si sono conosciuti durante un tour di qualche anno fa, e hanno legato particolarmente durante la pandemia, quando alle incertezze globali si è aggiunto, per entrambi, un difficile momento personale. Da cosa è nata cosa, tanto da giungere a un progetto musicale comune denominato Raze Regal & White Denim Inc, che il 24 novembre via Bella Union darà alla luce un album omonimo.

Ispirato dalla comune passione per “il rock degli anni ‘60 e ‘70, le innovazioni del sassofono jazz, le composizioni di Eddie Harris, Joe Henderson e Wayne Shorter, le tecniche di registrazione dell’R&B degli anni ‘80 e l’energia della new wave”, l’LP del neonato duo presenta “accordi jazz, riff rock, voci soul, melodie pop, e tutto quello che ha reso l’ultima parte del 20° secolo un momento cardine nella storia della musica”.

I due si sono divisi i compiti di songwriter, dopo che James ha proposto a Raze alcuni demo e quest’ultimo li ha elaborati a suo modo. Una prima anticipazione è un brano intitolato ‘Dislocation’, parte di una scaletta di 10 tracce.