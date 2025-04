Un disco nuovo per Frankie Cosmos, esce a fine giugno

Uscirà il prossimo 27 giugno il nuovo album di Frankie Cosmos, il settimo della cantautrice americana ad essere pubblicato anche in formato solido da un’etichetta discografica. Si chiamerà ‘Different Talking’.

“È un insieme di frammenti e ricordi, di luoghi familiari e di sensazioni reinterpretate che si sommano in un insieme lucido e ronzante: un disco indie-rock robusto e mondano sull’invecchiamento e sul passare del tempo che riesce comunque a essere fortemente attuale”, si legge sulla nota della Sub Pop, la label che lo diffonderà.

La press-release insiste sul fatto che i Frankie Cosmos sono ormai una vera e propria band composta da quattro elementi: oltre alla titolare del moniker Greta Kline, ne fanno parte a pieno titolo anche Alex Bailey, Katie Von Schleicher e Hugo Stanley. Sono tutti farina del loro sacco gli arrangiamenti e la produzione del disco, le cui registrazioni sono avvenute nella regione di New York, in una casa adibita a studio: “Anche se è stato registrato in un salotto, l’alta fedeltà è pari a quella di qualsiasi altra cosa realizzata in studio”, spiega la frontwoman. Primo esempio è un brano intitolato ‘Vanity’.