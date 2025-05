Un disco “post-punk” per gli Suede, si chiama ‘Antidepressants’

Il decimo album della carriera degli Suede non intende fare prigionieri. È quanto suggerisce il titolo, ‘Antidepressants’, e le prime dichiarazioni di Brett Anderson, che lo descrive come “il nostro disco post-punk”. Uscirà il 5 settembre per BMG.

Continua il frontman della band che ha contribuito a fondare nel 1989: “Parla delle tensioni della vita moderna, della paranoia, dell’ansia, della nevrosi. Siamo tutti alla ricerca di una connessione in un mondo disconnesso. Questa era l’atmosfera che volevo che le canzoni avessero. Si tratta di musica distrutta per persone a pezzi.”

Aggiunge il bassista Mat Osman: “È un disco ampio e ambizioso, da grande palcoscenico, e che alza la posta in gioco”. Le undici canzoni in scaletta sono state prodotte da Ed Buller, storico collaboratore del gruppo sin dal loro primo singolo, ‘The Drowners’ del 1992. Primo estratto è un brano anch’esso dichiaratamente aggressivo, intitolato ‘Disintegrate’.